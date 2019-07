De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar cryptovaluta. In een tweet schreef hij dat ongereguleerde cryptomunten gebruikt kunnen worden voor criminele activiteiten. Over het plan van Facebook om een eigen digitale munt op te zetten zegt hij dat het socialmediabedrijf dan een banklicentie moet aanvragen.

"We hebben maar één echte valuta in de Verenigde Staten en die is sterker dan ooit", aldus de Amerikaanse president. "Het is verreweg de meest dominante valuta overal in de wereld en het zal altijd zo blijven."

Donderdag uitte eerder al Jerome Powell, president van de Amerikaanse centrale bank, zijn zorgen over de libra, de cryptomunt van Facebook. Hij maakt zich vooral zorgen over privacyproblemen, het witwassen van geld en consumentenbescherming.

Sommige marktvolgers zien in de kritische opmerkingen van de beleidsmakers ook een reden voor de waardedaling van de bitcoin deze week. Sinds woensdag is de populairste digitale munt 10 procent in prijs gedaald. Op het hoogtepunt kostte de munt toen 13.000 dollar (ruim 11.500 euro), inmiddels is de waarde gedaald naar 11.700 dollar.