De Franse senaat heeft donderdag definitief ingestemd met een nieuwe belasting voor grote techbedrijven, ondanks de dreiging van mogelijke Amerikaanse represailles.

Grote multinationals zoals Facebook en Google moeten voortaan 3 procent van de inkomsten die zij in Frankrijk genereren overdragen aan de de Franse staat.

De maatregel geldt alleen voor bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen euro per jaar, waar van tenminste 25 miljoen in Frankrijk gegenereerd moet worden. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 2019 en zal dit jaar naar verwachting zo'n 400 miljoen euro binnen brengen.

De Amerikaanse president Donald Trump stelde woensdag nog een onderzoek naar de nieuwe 'digitaks'. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot represailles zoals nieuwe invoertarieven.

"Als bondgenoten kunnen en moeten we onze geschillen niet oplossen met dreigementen, maar op andere manieren", aldus de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire voorafgaand aan de stemming.

Europa komt er niet uit

Er wordt in Europa al langere tijd nagedacht over een speciale belasting voor techreuzen als Apple, Google en Facebook. Die zouden belast worden over de omzet die ze in een land genereren. Door allerlei regelingen betalen de grote bedrijven namelijk weinig belasting.

Binnen Europa lukt alleen niet om overeenstemming over een dergelijke belasting te bereiken. Lidstaten als Tsjechië liggen dwars uit vrees dat de belasting meer kost dan die opbrengt. Alle EU-lidstaten moeten unaniem met de belasting instemmen.