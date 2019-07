De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee mannen aangehouden voor oplichting, witwassen en verduistering. Zij worden verdacht van fraude met het ophalen van geld voor zogenaamde investeringen in goudmijnen in onder meer Australië, Canada, Suriname en West-Afrika.

Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de mannen via de bedrijven Anglo Dutch Mining (ADM) en Royal Gold Mining (RGM) vermoedelijk 2 miljoen euro hebben ontvangen. Via de bedrijven werden certificaten verkocht van aandelen voor de financiering van mijnbouwconcessies.

Volgens de FIOD is in werkelijkheid waarschijnlijk helemaal geen geld gestoken in het ontwikkelen van goudmijnen. "Vermoedelijk wordt de inleg van de investeerders door beide verdachten gebruikt voor privé-bestedingen", aldus de FIOD.

Beslag gelegd op goudbaar van 500 gram

In het onderzoek heeft de FIOD twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen doorzocht. Er is beslag gelegd om onder meer twintig bankrekeningen, drie auto's, een goudbaar van 500 gram, dure horloges en zes schilderijen.

Het onderzoek werd gestart na aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Investeerders in ADM en RGM kunnen zich melden bij de FIOD via fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl.