Een medewerker van de financiële afdeling van bloemenveiling Royal FloraHolland heeft 4,3 miljoen euro verduisterd in een periode van negen maanden, meldt het bedrijf donderdag.

De medewerker is aangehouden door de politie. Uit onderzoek blijkt dat er geen andere medewerkers betrokken zijn bij de diefstal. In mei werd al bekend dat er sprake was van verduistering van gelden, maar nu is ook de omvang duidelijk.

Nadat de diefstal aan het licht kwam, schakelde FloraHolland externe experts in om forensisch onderzoek uit te voeren. Hieruit blijkt dat de medewerker misbruik maakte van de handelingsruimte die die persoon had bij de functie.

Het bedrijf is verzekerd tegen diefstal en de claim ligt bij de verzekering. Royal FloraHolland voert ook overleg met het OM over hoe geld kan worden teruggevorderd.

Het vaststellen van de jaarrekening over 2018 werd uitgesteld in afwachting op het onderzoek, maar op 10 juli is de jaarrekening ongewijzigd naar de Ledenraad verstuurd.

Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld, verwerkt meer dan honderdduizend transacties per dag. De jaarlijkse omzet bedraagt 4,65 miljard euro.