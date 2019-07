De woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2019 verder afgekoeld. De huizenprijzen stijgen minder hard en het woningaanbod is toegenomen, schrijft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdag bij de publicatie van de woningmarktcijfers over het tweede kwartaal.

Het aantal verkochte woningen is in het tweede kwartaal iets toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is voor het eerst in twee jaar.

In totaal wisselden een krappe 39.200 woningen van eigenaar bij NVM-makelaars, goed voor een stijging van 1,8 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het is voor het eerst in twee jaar dat het aantal verkochte woningen stijgt. De gemiddelde verkoopprijs is nu 308.000 euro, 7,4 procent hoger dan vorig jaar.

De NVM ziet vooral een stijging in de prijsklasse tussen 300.000 en 750.000 euro. In deze klasse zijn 20 procent meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In Amsterdam is de gemiddelde verkoopprijs gedaald met 4 procent. Dat komt volgens de NVM niet doordat de woningen in waarde zijn gedaald, maar doordat er vooral woningen buiten de ring zijn verkocht, waar de prijzen een stuk lager liggen.

Juist minder nieuwbouw verkocht

In tegenstelling tot het aantal verkochte bestaande woningen is het aantal nieuwbouwwoningen dat is verkocht juist gedaald, met 13 procent. NVM-voorzitter Ger Jaarsma wijt de daling aan de hoge prijzen.

De prijs voor een gemiddelde nieuwbouwwoning steeg naar 387.000 euro; een toename van 17 procent: "De gemiddelde nieuwbouwwoning is al twee kwartalen op rij 80.000 euro duurder dan een gemiddelde bestaande woning en dat is echt een probleem", aldus Jaarsma.

Die prijzen zijn volgens hem op hun beurt weer het gevolg van hoge personeels-, bouw- en grondkosten. Ook beleidsmaatregelen zoals gasloos bouwen hebben invloed. "Het stapelen van overheidsbeleid werkt prijsopdrijvend en daarmee averechts voor de woningmarkt."