De olieprijs is woensdag flink gestegen nadat bekend werd dat de olievoorraden in de Verenigde Staten kleiner waren uitgevallen dan werd verwacht. De prijs van een vat Brentolie steeg rond 17.30 uur met 3 procent, Amerikaanse olie werd 2,95 procent meer waard.

Een vat Amerikaanse olie kostte woensdagmiddag 59,65 dollar (53 euro), ruwe Brentolie was 65,92 dollar waard.

De olieprijs steeg na cijfers van het Amerikaanse olieagentschap EIA. De ruwe olievoorraden daalden sneller dan verwacht. De voorraad nam met ongeveer 9,5 miljoen vaten af. Analisten hadden gerekend op een daling van 3,1 miljoen vaten olie.

De olieprijs is in de afgelopen weken al gestegen, na meerdere geopolitieke conflicten. In juni werden twee olietankers aangevallen in de Golf van Oman. De Verenigde Staten wezen hierbij naar Iran als schuldige. Niet veel later haalde Iran een Amerikaanse drone neer.

Ook werd er vorige week een Iraanse olietanker gestopt bij Gibraltar. De Britse marine nam de olietanker Grace 1 naar eigen zeggen in beslag omdat Iran probeerde olie naar Syrië te vervoeren op een manier die in strijd zou zijn met EU-sancties.

Die actie zorgde voor woede vanuit Teheran. De Iraanse geestelijke Mohammad Ali Mousavi Jazayeri waarschuwde het Verenigd Koninkrijk toen voor represailles.