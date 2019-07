De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was niet nalatig in het toezicht tijdens de fipronilcrisis in 2017, oordeelt de rechter woensdag.

De zaak werd aangespannen door land- en tuinbouworganisatie LTO namens 124 pluimveehouders, die de NVWA verweten niet voldoende actie te hebben ondernomen toen er al in 2016 concrete meldingen binnenkwamen over grootschalig gebruik van het verboden middel fipronil door het bedrijf Chickfriend.

De aanklagers hekelden bovendien het optreden van NVWA-topman Freek van Zoeren in Nieuwsuur, waarin hij consumenten opriep om voorlopig geen eieren te kopen. Die uitspraken waren weliswaar onhandig, maar niet in strijd met de wet, oordeelt de rechter, die verder ook alle vorderingen heeft afgewezen.

Medio 2017 bleek dat het bedrijf Chickfriend in stallen het verboden bestrijdingsmiddel fipronil had gebruikt om bloedluis bij kippen te bestrijden. Honderden pluimveebedrijven gingen op slot. De schade wordt geschat op 75 tot 100 miljoen euro.

Eric Hubers, voorzitter Pluimveehouderij bij LTO Nederland/NOP, reageert teleurgesteld. "De juridische lat ligt erg hoog als je de Staat voor falend toezicht aansprakelijk wilt stellen. We probeerden dat niet om ons eigen straatje schoon te vegen, maar omdat we moeten kunnen vertrouwen dat onze toezichthouder in actie komt als daar reden toe is. "

LTO gaat eerst het vonnis bestuderen voordat het bepaalt of het in beroep gaat.

Vertegenwoordigers van LTO Nederland bij de rechtbank. (Foto: ANP)