De Europese Commissie heeft het Japanse bedrijf Sanrio, maker van de bekende Hello Kitty-producten, beboet voor het overtreden van Europese mededingingsregels. Dat maakt de Commissie woensdag bekend.

Het bedrijf zou bepaalde Hello Kitty-handelaren verbieden om gelicenseerde producten te verkopen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit is tegen de Europese mededingingsregels.

"Het besluit dat vandaag is genomen bevestigt dat handelaren die gelicenseerde producten verkopen in het ene land, ook dezelfde producten mogen verkopen in een ander land", zei eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

Volgens Vestager, die onlangs nog in de running was om president van de Europese Commissie te worden, zorgden de praktijken van Sanrio ervoor dat consumenten minder keuze hadden en de prijzen mogelijk hoger kwamen te liggen.

"Consumenten die een Hello Kitty-mok of speelgoed van het merk wil kopen, kunnen nu gebruik gaan maken van een van de grootste voordelen van de interne markt: de mogelijkheid om overal in Europa te winkelen en de beste deal te vinden", vertelde Vestager.