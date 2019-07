De grote Britse vermogensbeheerder Sarasin & Partners heeft een deel van zijn belang in de olie- en gasmaatschappij Shell verkocht, laat het bedrijf dinsdag weten in een brief. Het zou gaan om zo'n 20 procent van het belang in de oliemaatschappij.

Reden voor de verkoop is het klimaatbeleid van Shell. Volgens de vermogensbeheerder doet het oliebedrijf onvoldoende om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

In de brief schrijft de vermogensbeheerder dat ze het beleid van Shell tot dusver altijd ondersteunde, zeker na de beslissing om de CO2-voetafdruk van het bedrijf terug te dringen.

Bij de presentatie van de toekomstplannen voegde Shell echter geen daad bij woord, schrijft Sarasin & Partners. In plaats van de doelen van Parijs na te streven, bleek in juni juist dat Shell de olieproductie in de komende jaren wil opvoeren naar 4,7 miljoen vaten per dag in 2030. In 2018 waren dit nog 3,7 miljoen vaten.

De vermogensbeheerder gaat specifiek de aandelen van Sarasin-klanten verkopen die de beleggingsstrategie Climate Active volgen. Volgens Financial Times gaat het om 20 procent van alle aandelen die de vermogensbeheerder heeft in Shell, met een totale waarde van zo'n 37,6 miljoen euro.