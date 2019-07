De uitgaven aan reclames in Nederlandse media zijn in 2018 het hardst gestegen in vijf jaar tijd, meldt marktonderzoeksbureau Nielsen dinsdag op basis van eigen onderzoek. De zogeheten netto-mediabestedingen stegen tot ruim 4,5 miljard euro, een groei van 3,2 procent.

De grootste stijging kwam op naam van online reclame, schrijft Nielsen. De uitgaven voor reclames op internet stegen met 8 procent. Na online reclames stegen de uitgaven aan buitenreclames het meest, met zo'n 6 procent. Uitgaven aan televisiereclames stegen met 3 procent.

Alleen gedrukte media zagen de reclame-inkomsten teruglopen. Gezamenlijk bedroeg de daling van alle printmedia zo'n 7,5 procent. Vooral publiekstijdschriften (10 procent) en vaktijdschriften (8,5 procent) zagen de reclame-inkomsten flink teruglopen.

De ontwikkelingen in 2018 hebben ertoe geleid dat het aandeel van online binnen de totale mediabestedingen groeide tot 42,5 procent. In 2017 was dat nog 40,6 procent.

Het aandeel van televisie bleef stabiel op 18 procent. De printmedia zagen hun aandeel dalen van ruim 14 procent in 2017 naar iets minder dan 13 procent in 2018.