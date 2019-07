Door de explosieve populariteit van vleesvervangers, zoals de vegaburger, is in de Verenigde Staten een tekort ontstaan aan verwerkte gele spliterwten. Deze eiwitrijke erwt is de grondstof voor het nepvlees van onder meer vegetarische burgerfabrikant Beyond Meat.

Door het tekort is er een run ontstaan op de gele spliterwt, meldt The Financial Times. De consumptie van het eiwit uit de gele erwt is in de VS sinds 2015 al verdubbeld naar 275.000 ton. Naar verwachting zal dit komend jaar met nog eens 30 procent toenemen.

Volgens de krant is de spliterwt populair omdat die vaak wordt gebruikt als alternatief voor de sojaboon. Beide bonen kunnen worden gebruikt als basis voor vegetarische vleesvervangers, maar in de VS is de sojaboon vaak genetisch gemodificeerd. De gele erwt, waarmee een smaak gelijkend aan die van vlees kan worden gemaakt, wordt voornamelijk geteeld in Canada, Rusland en de VS.

Het proteïnepoeder uit de gele spliterwt is de basis voor het nepvlees van Beyond Meat, dat in Nederland in de Albert Heijn en de Jumbo te koop is. Het bedrijf ging naar de beurs voor een prijs van 25 dollar (22 euro) per aandeel. Meteen op de eerste dag steeg het aandeel naar bijna 70 dollar. Inmiddels staat een aandeel op 152,50 dollar.

Een beetje bijzonder

Voor de Nederlandse nepvleesmarkt lijkt het spliterwtentekort geen problemen op te leveren. "De gele erwt is een beetje bijzonder. Maar die groeit hier niet", zegt Erik Smak, eigenaar van Smak Peulvruchten in Lutjewinkel.

Smaks familiebedrijf verbouwt jaarlijks tussen de vijfduizend en achtduizend bonen en levert witte bonen en grauwe erwten aan onder meer Jack Bean, een Rotterdamse producent van vegetarische burgers.

"Het eiwit uit de gele spliterwt kan alleen met een zwaar industrieel proces vrijgemaakt worden. Wij gebruiken de ingrediënten die voorhanden zijn en hebben ook niet als doel om zoveel mogelijk op vlees te lijken", zegt Pepijn Schmeink van Jack Bean.

De Vegetarische Slager gebruikt in enkele producten de gele spliterwt. De meeste van hun producten zijn gemaakt van soja en lupine.