Autofabrikant Jaguar Land Rover doet een investering van meerdere miljoenen om elektrische voertuigen te gaan bouwen in het Verenigd Koninkrijk. Exacte bedragen noemt het bedrijf niet. Het is een flinke opsteker voor de Britse autosector, die het behoorlijk te verduren heeft door de Brexit-onzekerheid.

Jaguar Land Rover bouwde vorig jaar zo'n 30 procent van de anderhalf miljoen auto's die in het VK werden gemaakt en is daarmee de grootste autofabrikant van het land. De autofabrikant zal diverse elektrische modellen gaan bouwen in zijn fabriek in Castle Bromwich.

"De toekomst is elektrisch", aldus CEO Ralf Speth, die zegt vastberaden te zijn om de volgende generatie emissieloze auto's te bouwen in het Verenigd Koninkrijk.

De Britse autosector heeft het de afgelopen maanden niet makkelijk. De maand april was zelfs zo slecht dat de hele Britse economie kromp. Dat had te maken met de noodmaatregelen voor de Brexit, die oorspronkelijk op 29 maart zou plaatsvinden. De Brexit werd uitgesteld, maar dat uitstel kwam te laat voor de autofabrieken die de noodplannen niet meer konden terugdraaien.

Veel fabrieken sluiten de deuren

Mede door de Brexit sluiten ook veel autofabrieken de deuren. Ford kondigde onlangs aan een fabriek in Bridgend te sluiten, waardoor zeventienhonderd banen op het spel staan.

Eerder kondigde Honda al aan een fabriek te sluiten in het Engelse Swindon. Jaguar Land Rover liet zelf in januari weten 4.500 banen te schrappen, Nissan gaat stoppen met de productie van de X-Trail-SUV in het Verenigd Koninkrijk en Toyota heeft gewaarschuwd dat een 'no deal-Brexit' waarschijnlijk banen zal gaan kosten.