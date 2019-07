De Zweedse investeerder Heimstaden BV neemt 772 woningen over van het Duitse Patrizia AG. Laatstgenoemde verkoopt hiermee opnieuw een deel van de woningen die het vijf jaar geleden overnam van het kwakkelende en omstreden vastgoedbedrijf Vestia.

Heimstaden betaalt 97,4 miljoen euro voor de woningen, zo maakt de investeerder bekend. In de deal zitten ook zes kleinere commerciële panden en 25 parkeerplaatsen.

Vestia kwam in 2012 in financiële problemen door grote tegenvallers met overeenkomsten die bedoeld waren om renterisico's af te dekken. Patrizia AG nam in 2015 5.500 woningen over van het vastgoedbedrijf. Destijds was dat de grootste ooit verkochte woningportefeuille.

Dat record werd dit jaar echter verbroken door Heimstaden, dat zich met de aankoop van ruim 9.500 woningen op de Nederlandse markt vestigde. De omvang van Heimstadens Nederlandse portefeuille komt na de deal uit op 10.500 woningen.

Het is niet de eerste keer dat Patrizia een aantal voormalige Vestia-woningen verkoopt. In 2017 verkocht het al voor 200 miljoen euro aan voormalige Vestia-woningen. Ook dit jaar werd er een deel verkocht.