HEMA gaat uitbreiden naar Canada en de Verenigde Staten als ‘HEMA Amsterdam’. In de VS gaat het bedrijf vanaf de zomer huishoudelijike artikelen verkopen via Walmart.com. In Canada opent HEMA via een lokale partner zelfstandige winkels en shop-in-shops via Walmart.

“De uitbreiding naar Noord-Amerika is voor HEMA een historische stap, omdat onze oprichters Leo Meyer en Arthur Isaac bijna honderd jaar geleden daar voor het eerst kennismaakten met eenheidsprijzenwinkels”, zegt topman Tjeerd Jegen.

Volgens Jegen past de samenwerking perfect in de internationale groeistrategie. Het bedrijf wil via partners en online kanalen groeien in het buitenland.

Beter onderscheiden met 'Amsterdam'

De naam Amsterdam wordt toegevoegd aan HEMA om nadruk te leggen op de Nederlandse oorsprong. Zo kan het bedrijf zich beter onderscheiden in Noord-Amerika.

Philip Behn, General Manager bij Walmart, zegt: “Via ons platform bieden we lokale en internationale partners veel kansen. HEMA, een onderscheidend Nederlands merk, is een goed voorbeeld van een nieuwe samenwerking waardoor onze klanten nog meer keuze hebben.”

De Amerikaanse supermarktketen Walmart is gemeten naar omzet het grootste bedrijf ter wereld.

HEMA heeft zo’n 750 winkels in tien landen in Europa en Azië. In totaal werken er negentienduizend werknemers bij het concern.