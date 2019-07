Tesla heeft in het tweede kwartaal een recordaantal voertuigen geleverd. Het is een meevaller voor topman Elon Musk nu steeds meer analisten en beleggers twijfelen over de vraag naar de Model 3 van het concern.

Van begin april tot eind juni leverde Tesla in totaal 95.200 voertuigen af. Analisten rekenden gemiddeld op 89.084 geleverde voertuigen.

Het concern leverde 77.500 Model 3’s af, meer dan de 73.144 leveringen waar analisten op hadden gerekend. De Model 3 is het belangrijkste model voor Tesla.

In het eerste kwartaal van dit jaar kreeg Tesla nog te maken met tegenvallende leveringen en een verlies van maar liefst 702 miljoen dollar (622 miljoen euro).

Het concern zou toen te lijden hebben gehad onder logistieke problemen en het wegvallen van stimuleringsmaatregelen in de Verenigde Staten.

Beleggers konden de resultaten waarderen. Het aandeel Tesla, dat flink is gedaald in het laatste jaar, stond nabeurs zo’n 7 procent hoger.

De Tesla Model 3 was in het eerste half jaar in Nederland met 6.063 exemplaren de bestverkochte elektrische auto en het op twee na populairste model in het algemeen. Alleen de Volkswagen Polo en Ford Focus werden vaker geregistreerd.