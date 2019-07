Een schadevergoeding die chemieconcern Bayer in de Verenigde Staten moet betalen in een zaak rond onkruidverdelger Roundup, valt naar verwachting lager uit.

Volgens een rechter in San Francisco is het bedrag van ruim 80 miljoen dollar voor een man die zegt kanker te hebben gekregen van het middel te hoog.

Een jury kende het geldbedrag in maart toe aan een man uit Californië bij wie een zeldzame vorm van lymfeklierkanker werd ontdekt, na jarenlang gebruik van het omstreden middel op zijn eigen terrein.

Daarvan was 75 miljoen dollar bedoeld als boete en circa 5 miljoen dollar als compensatie.

Bayer wil dat boete helemaal van tafel gaat

Maar de verhouding tussen compensatie en boete mag volgens de Amerikaanse grondwet niet zo'n groot verschil in omvang hebben. "Het is vrij helder dat ik de boete volgens de grondwet moet verlagen, en het is nu de vraag in welke mate", zei de rechter tijdens een hoorzitting.

Bayer, dat Roundup via de overname van het concern Monsanto in zijn schoot kreeg, eiste dat de schadevergoeding volledig van tafel zou worden geveegd. In die eis lijkt de rechter niet mee te gaan. De uitspraak volgt later.