De grootste vijf supermarkten in Nederland scoren een ruime onvoldoende als het gaat om hun internationale inkoopbeleid, blijkt uit de supermarktenranglijst van Oxfam Novib, die woensdag bekend werd. Volgens de organisatie houden de ketens uitbuiting in stand.

Oxfam Novib beoordeelde zestien supermarktketens in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op hun aanpak van mensenrechtenschendingen in hun bedrijfsvoering.

Geen enkele supermarkt scoorde een voldoende, maar de Britse keten Tesco haalde van alle ketens het hoogste cijfer. Ook het Amerikaanse Walmart scoorde hoger dan alle Nederlandse supermarkten.

Albert Heijn en Jumbo stijgen ten opzichte van 2018, Plus daalt

Koploper Albert Hejin en naaste achtervolger Jumbo zijn gestegen ten opzichte van 2018, dankzij hun belofte om in 2019 een nieuw mensenrechtenbeleid te publiceren en hun productieketens beter te analyseren.

In 2018 was Plus nog koploper, maar zij zijn naar de vierde plek gezakt achter Lidl. Volgens Oxfam Novid maakte Plus haar toezeggingen niet waar, zoals het naar buiten brengen van eigen rapportages over mensenrechten en meer inkopen bij vrouwelijke producenten. De Aldi sluit het rijtje in Nederland gevestigde ketens af.

Volgens Anouk Franck, medewerker bedrijfsleven en mensenrechten bij Oxfam Novib, is er meer druk nodig om supermarkten in beweging te krijgen. "Zolang supermarkten hun beleid niet verbeteren, trekken werknemers in hun ketens, zoals garnalenpelsters in Indonesië en de tomatenplukkers in Italië aan het kortste eind."

Ketens worden beoordeeld op basis van de richtlijnen van de OESO en VN

Oxfam Novib begon in 2018 de internationale campagne 'Behind the Barcodes' om aandacht te vragen voor mensenrechtenschendingen bij supermarkten.

De ketens worden beoordeeld op basis van de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OSOE) en de Verenigde Naties (VN).

Het beleid van de ketens wordt op basis van 93 indicatoren geanalyseerd, zoals transparantie, arbeidsrechten en leefbaar loon. Supermarkten krijgen punten op basis van beleid en daadwerkelijke acties.