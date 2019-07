Voor veel Nederlanders is de uitvaart van een dierbare naast een persoonlijke- ook een financiële last. Zo zijn mensen niet verzekerd en kunnen de hoge kosten van de begrafenis of crematie, waarvan de gemiddelde kosten zo’n 7.800 euro bedragen, niet opbrengen. “Iedereen heeft recht op een betaalbaar en waardig afscheid”, zegt uitvaartexpert- en ondernemer Peter van Schaik.

Honderdduizenden gedupeerde klanten van Uitvaartverzekeraar Yarden moeten kostenstijgingen van de uitvaart zelf gaan betalen omdat het bedrijf in financieel slecht weer verkeert, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Voor de nabestaanden van overledenen zonder verzekering vormt een uitvaart ook een enorme kostenpost. Zij moeten opdraaien voor de volledige kosten van een uitvaart.

De moeder van Floortje van Sprang (27) overleed in mei dit jaar na een kort ziekbed. Toen bleek dat er geen uitvaartverzekering was besloot ze met haar familie een crowdfundingcampagne te starten.

“Geld komt niet zomaar aangewaaid.” Floortje van Sprang

"Geld komt niet zomaar aangewaaid en we merkten dat veel mensen bereid waren om wat bij te dragen. Ons netwerk hielp ons enorm." Het opgehaalde bedrag, zo'n 1.900 euro, was samen met wat spaargeld voldoende om zelf een uitvaart te bekostigen.

Zonder crowdfunding was dit echter niet gelukt. Van Sprang informeerde ook bij de gemeente over mogelijke bijstand. "Maar al het papierwerk was enorm en ook heb je dan weinig meer te zeggen over de uitvaart."

Gemeenten bieden ondersteuning

Nederlanders kunnen aankloppen bij gemeenten voor financiële steun. Hier kunnen naaste familieleden, die bijvoorbeeld een uitkering hebben, terecht voor bijzondere bijstand. Het maximale bedrag dat gemeenten uitgeven aan een uitvaart is 3.000 euro.

Wanneer nabestaanden besluiten geen actie te ondernemen, neemt de gemeente de taak op zich. De Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen overlijdt. De kosten voor de lijkschouwer zijn voor de gemeente, de uitvaartkosten voor verzekeraar of de nabestaanden.

'Als je niet betaalt, bepaal je ook niets'

“De gemeente zal de kosten altijd proberen te verhalen op de nabestaanden. Zo blijven kinderen aansprakelijk voor de uitvaartkosten van hun ouders, zegt Peter van Schaik, uitvaartondernemer van Amstel Uitvaarten.

Gemeenten hebben vaak vaste afspraken met uitvaartondernemingen en dat zijn niet de goedkoopste partijen. "En als je niet betaalt, bepaal je ook niets."

Met zijn eigen uitvaartonderneming biedt Van Schaik uitvaarten aan vanaf 1.350 euro."Grote spelers in de branche hebben vaak veel eigen kosten - zoals eigen crematoria en wagenparken - en zijn daardoor duurder uit. Ook willen ze zoveel mogelijk winst maken."

Ondernemingen in de uitvaartbranche verdubbeld

De uitvaartondernemer merkt op dat een aantal andere bedrijven, steeds vaker zzp'ers, maatwerk aanbieden en minder winstmarge nastreven. Het aantal ondernemingen in de uitvaartbranche verdubbelde de afgelopen tien jaar en dat geldt ook voor het aanbod, zoals bijvoorbeeld de kisten of lijkwagens.

Van Schaik: "Doordat je zicht hebt op alle kostenposten kan het veel goedkoper uitpakken. Voor mensen die minder te besteden hebben is een waardig afscheid dan mogelijk."

Ook Floortje Van Sprang kijkt, ondanks de moeite om de crematie te bekostigen, terug op een mooie dienst: "Het was absoluut geen budgetuitvaart, maar een heel waardig afscheid."