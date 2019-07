Europese overheden zouden eigenwoningbezit minder aantrekkelijk moeten maken, zegt Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), tijdens een speech in Litouwen.

"De huidige belastingsystemen verkiezen hogere schulden of investeringen in huizen boven andere investeringen", zegt Knot. "De impact van de volatiele huizenmarkt op de financiële en macro-economische stabiliteit is daardoor behoorlijk."

In plaats van huizenbezit te stimuleren wil Knot dat overheden woningbezit "neutraal" gaan benaderen.

Het is zeker niet de eerste keer dat Knot zich uitspreekt tegen maatregelen die eigenwoningbezit stimuleren. Zo spreekt hij zich regelmatig uit tegen de hypotheekrenteaftrek en de zogeheten loan-to-value (LTV) limiet, het maximale percentage van de waarde van een huis dat geleend mag worden.

Die limiet is in de afgelopen jaren al verlaagd van 110 naar 100 procent. Knot wil dat dat nog verder omlaag wordt gebracht. In de meeste landen ligt de LTV-limiet daar al ver onder.