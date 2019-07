De Britse bouwsector is in een malaise beland in juni voorafgaand aan de tweede Brexit-deadline. Uit cijfers van onderzoeksbureau IHS Markit blijkt dinsdag dat de productie vorige maand het meest daalde sinds april 2009.

IHS Markit vraagt maandelijks inkoopmanagers bij bedrijven hoe het gaat. Op basis hiervan wordt een index gemaakt die krimp of groei kan aanduiden.

In juni kwam de index uit op 43,1 punten. Onder een stand van 50 punten betekent een krimp van de sector. Het is de vierde maand op rij dat de branche krimpt. Volgens IHS Markit zien bedrijven het aantal nieuwe orders afnemen door de politieke en economische onzekerheid.

Zo daalde het aantal orders in de woningbouw het meest in drie jaar tijd. De daling in bedrijfsgebouwen was het grootst sinds december 2009.

Tim Moore, econoom bij IHS Markit, legt uit dat het gaat om de grootste verslechtering in de sector in tien jaar tijd, hoewel de krimp niet te vergelijken is met de problemen tijdens de financiële crisis.