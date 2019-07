De Nederlandse bank Rabobank moet een boete van 390.000 frank (zo'n 350.000 euro) betalen in Zwitserland. De mededingsautoriteit WEKO legt de boete op in verband met gesjoemel met rentebenchmark LIBOR. Dat schandaal kwam in 2012 al aan het licht. De boete is de uitkomst van een schikking tussen de bank en WEKO.

Naast Rabobank is ook de Britse bank Lloyds beboet. Die bank krijgt een boete van 295.000 Zwitserse frank. Er lopen nog onderzoeken naar de banken UBS en HSBC en de brokers ICAP, RP Martin en Tullett Prebon.

De London Interbank Offered Rate, kortweg LIBOR, is het rentetarief waartegen banken elkaar wereldwijd geld uitlenen.

In 2012 bleek dat banken jarenlang sjoemelden met het tarief. Soms werd een hoger percentage doorgegeven zodat meer winst kon worden gemaakt. Op het hoogtepunt van de kredietcrisis in 2008 werd de rente juist bewust laag gehouden om zo de paniek die bestond in de financiële wereld te verhullen.

Rabobank kreeg in 2013 al een boete van 774 miljoen euro opgelegd van de Britse en Amerikaanse toezichthouders en De Nederlandsche Bank, vanwege de betrokkenheid bij de LIBOR-fraude. De zaak leidde destijds tot het aftreden van topman Piet Moerland.