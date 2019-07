Schoonmaakplatform Helpling mag geen commissie in rekening brengen aan schoonmakers, heeft de Rechtbank Amsterdam maandag geoordeeld. Nu betalen schoonmakers nog tussen de 23 tot 32 procent commissie aan het platform.

Vanaf 1 augustus moet Helpling hiermee stoppen op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag.

Voor Helpling is de commissie de belangrijkste manier om geld te verdienen. Een woordvoerder vertelt dat het operationeel een uitdaging zal zijn om het model om te gooien, maar het bedrijf heeft hier wel vertrouwen in.

"Nu gaan we kijken of er andere manieren zijn om commissie te vragen of we kijken naar een abonnementsvorm", zegt de voorlichter.

Schoonmakers-cao

De rechtbank deed het oordeel in een zaak die vakbond FNV samen met een schoonmaker had aangespannen tegen Helpling.

De vakbond en de schoonmaker wilden weten of er sprake was van aan arbeids- of uitzendovereenkomst tussen de schoonmaker en Helpling. Dit zou namelijk betekenen dat de schoonmakers ook onder de schoonmakers-cao zouden vallen.

Te veel vrijheid

Maar volgens de kantonrechter is hier geen sprake van. De schoonmaker heeft te veel vrijheid om het werk naar eigen inzicht te verrichten. "Als gevolg daarvan kan de relatie tussen de twee partijen niet worden bestempeld als arbeids- of uitzendovereenkomst", aldus de rechter.

Wel is er sprake van arbeidsbemiddeling en handelt Helpling in strijd met de wet door schoonmakers een vergoeding te vragen voor het gebruik van de site.

Verder oordeelt de kantonrechter dat er tussen schoonmakers en de particulier sprake is van een arbeidsovereenkomst die valt onder de Regeling Dienstverlening aan huis. Hierdoor hebben schoonmakers recht op een minimumloon, maar niet op bijvoorbeeld doorbetaling van loon tijdens vakantie.