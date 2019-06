Het nieuw gevonden potentiële risico voor de vliegtuigtoestellen van het type 737 MAX kan pas in september worden opgelost, meldt persbureau Reuters. Amerikaanse media als CNN gaan er zelfs voorzichtig van uit dat het tot 2020 kan duren voordat alle problemen zijn verholpen.

Het nieuwe euvel kwam vorige week tijdens een test in een simulator aan het licht. Een fout in het systeem zou het toestel als het ware "naar beneden duwen", waardoor duidelijk werd dat een snelle certificeringstest van het toestel er op korte termijn niet in zat.

Nu blijkt dat het zeker tot september gaat duren. De toestellen van het type 737 MAX staan sinds half maart wereldwijd aan de grond.

Een bron binnen Boeing openbaarde aan diverse Amerikaanse media dat een fix voor het probleem pas rond september aan de Amerikaanse luchtautoriteit FAA gepresenteerd wordt. Het bedrijf is vol vertrouwen dat het de softwareproblemen oplost maar critici zijn sceptisch.

Vliegmaatschappijen annuleren duizenden vluchten

De FAA gaf sowieso al aan dat, behalve een update van de software, een update van de hardware ook noodzakelijk is. Dat zou de vliegtuigen nog langer aan de grond houden.

Drie Amerikaanse vliegmaatschappijen, waaronder United Airlines, annuleerden al eerder al hun vluchten met de 737 MAX tot begin september. In totaal zou het gaan om meer dan tweeduizend reizen. Dat terwijl zij er eerder vanuit gingen dat in augustus er alweer met het toestel gevlogen kon worden.

Toestellen aan de grond na twee vliegtuigrampen

De toestellen van het type 737 MAX staan sinds half maart wereldwijd aan de grond. Er werden verboden ingesteld na twee dodelijke vliegtuigongelukken in korte tijd. Daarbij kwamen in Ethiopië en Indonesië zo'n 346 personen om het leven.

Uit onderzoek naar de rampen bleek dat beide ongelukken door eenzelfde softwareprobleem zijn veroorzaakt. Een automatisch veiligheidssysteem zou de neus van het vliegtuig voortdurend naar beneden hebben gedrukt.

Boeing-CEO Dennis Muilenburg gaf later toe dat het zogenoemde MCAS-systeem in beide gevallen ingreep, terwijl dat niet nodig was.