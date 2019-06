Britse bedrijven zonder beursnotering hebben de slechtste drie maanden in zeven jaar doorgemaakt door de impasse over het Britse vertrek uit de Europese Unie en een vertragende economische groei. Dit zegt de belangenclub Confederation of British Industry (CBI) zondag.

Vóór de eerste Brexit-deadline van 29 maart profiteerden ondernemingen nog van een stijging van het aantal orders. Maar dit was vooral te danken aan bedrijven die nog snel de voorraden wilden opbouwen voordat een Brexit de handel met het Europese vasteland zou verstoren.

Na maart kwam de klap juist harder aan. In het tweede kwartaal zijn de activiteiten van bedrijven het snelst gedaald sinds september 2012.

"De Britse economie wordt geremd door onzekerheid over de Britse relatie met de EU", zegt Rain Newton-Smith, hoofdeconoom bij de CBI. "De noodzaak voor de nieuwe premier om een overeenkomst met de EU te sluiten is urgent."

Stagnatie in tweede kwartaal

Ook de Britse centrale bank is eerder negatief geweest over de Britse economische groei. In het tweede kwartaal groeit de economie naar verwachting niet meer.

De Britse Conservatieve Partij zal op 23 juli de nieuwe premier bekendmaken. Het gaat nu tussen oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en Jeremy Hunt. Zij hebben beiden verklaard bereid te zijn het Verenigd Koninkrijk zonder een deal uit de Europese Unie te laten stappen.