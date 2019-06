Het bestuur van Deutsche Bank zal zich deze week buigen over het lot van 15.000 tot 20.000 werknemers. Volgens persbureau Reuters komt het bestuur woensdag bijeen om te besluiten over de ontslagen.

The Wall Street Journal (WSJ) schreef vrijdag dat duizenden banen op de tocht staan. Ruim een op de zes voltijdbanen, ongeveer 20 procent van het personeelsbestand, zou verdwijnen als het bestuur met de plannen akkoord gaat.

De zakenbanktak van Deutsche Bank zou volgens WSJ de hardste klappen krijgen bij de herstructurering. Deze tak is al jaren verlieslijdend. Mochten de ontslagen doorgaan, dan zullen ze waarschijnlijk over een periode van ruim een jaar en over meerdere regio's uitgesmeerd worden.

De bank verkeert al tijden in zwaar weer. Het aandeel van de bank daalde sinds augustus met ruim 38 procent en de winstverwachtingen worden naar beneden bijgesteld. Ook is Deutsche Bank verwikkeld in de witwaszaak met de Deense Danske Bank. De Duitse bank zou meer dan 150 miljard euro aan dubieuze geldstromen hebben verwerkt van de Estse dochter van de Danske Bank, schreef Financial Times in december.