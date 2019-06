Beleggers zijn positief over de ontwikkeling van de Nederlandse economie en positiever dan vorige maand in hun verwachtingen over de eigen financiële situatie, blijkt uit de maandelijkse BeleggersBarometer van ING.

De index bleef net als in mei op 125 staan. De beleggersindex van ING loopt van 0 tot 200 punten. Scores boven de 100 duiden op een positief sentiment.

Met een dalende AEX in mei waren beleggers iets negatiever over de waarde van hun beleggingsportefeuille in de komende drie maanden. Nu de AEX in juni weer steeg, verwacht bijna de helft van de beleggers dat deze stijging zich ook de komende drie maanden weer zal voorzetten.

"Dat beleggers vertrouwen hebben in de economische situatie en de stemming op de beurs blijkt ook uit het feit dat een kwart van hen het afgelopen half jaar meer heeft ingelegd dan vorig jaar", stelt Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office.

De AEX-index is in de maand juni met ruim 4 procent gestegen. Naar verwachting zullen de financiële markten maandag ook positief aan de maand juli beginnen. Zaterdag maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend dat China en de Verenigde Staten de onderhandelingen over het beëindigen van het handelsconflict gaan hervatten. Het handelsconflict is al ruim een jaar een grote bron van onzekerheid voor beleggers.