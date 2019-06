Rusland heeft een akkoord bereikt met Saoedi-Arabië over de verlenging van de verlaagde olieproductie. Het huidige akkoord, dat de olieproductie beperkt en de olieprijs hoog houdt, wordt met zes tot negen maanden verlengd. Dat bevestigt de Russische president Vladimir Poetin bij een persconferentie op de G20-top in Osaka.

Naar verwachting betekent de instemming van Saoedi-Arabië echter niet direct dat de andere OPEC-landen instemmen met de verlenging, stelt persbureau Bloomberg. Op 1 en 2 juli is er een OPEC-bijeenkomst, waarbij wordt gesproken over de verlenging.

De huidige afspraken over de verlaagde productie van de grondstof kwamen in december tot stand. Toen werd besloten dat de dagelijkse productie werd ingeperkt met in totaal 1,2 miljoen vaten. OPEC-landen produceren sindsdien 800.000 olievaten per dag minder. Niet-OPEC-landen, waaronder OPEC-bondgenoot Rusland, namen 400.000 vaten van de productieverlaging voor hun rekening.

"Zowel Rusland als Saoedi-Arabië staat achter de verlenging", zei Poetin. "Wat betreft de verlenging, we zijn er nog niet over uit of de deal met zes of negen maanden verlengd wordt. Misschien wordt het negen maanden." Een verlenging van negen maanden zou ervoor zorgen dat de deal tot maart 2020 loopt.

Sinds het akkoord in december is de prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, met een kleine 5 procent gestegen.