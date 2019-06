De Verenigde Staten zullen geen nieuwe importtarieven gaan invoeren over Chinese producten. Ook zullen de gesprekken over een handelsakkoord hervat worden, bevestigt de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag bij de G20-top in het Japanse Osaka.

"We hebben een goed gesprek gehad met de Chinese president Xi Jinping. Een heel goed gesprek zelfs", zei de Amerikaanse president Trump bij een persmoment in Osaka. "Ik heb beloofd geen nieuwe tarieven toe te voegen, althans voorlopig", vertelde de Amerikaanse president.

Trump dreigde een maand geleden importtarieven van 25 procent te heffen op 325 miljard dollar (285 miljard euro) aan Chinese goederen. Met de nieuwe importheffingen zou bijna de gehele Chinese export naar Amerika aan handelstarieven onderhevig zijn. Deze tarieven zijn volgens het persbureau nu van tafel.

Ook worden de onderhandelingen over een handelsakkoord volgens Trump weer hervat. "We zijn terug op het goede spoor" zei de Amerikaanse president. Ook Xi verwelkomde de nieuwe gesprekken tussen de twee grootmachten. "Samenwerking en dialoog zijn altijd beter dan frictie en confrontatie", aldus Xi.

Het handelsconflict, dat vorige zomer ontstond, is in mei geëscaleerd. De twee partijen leken in die tijd een handelsakkoord te naderen, maar die onderhandelingen ontspoorden nadat Trump China had beschuldigd van het schenden van de afspraken uit het handelsakkoord.