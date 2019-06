Apple gaat volgens de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal de productie van zijn nieuwe Mac Pro-computer verhuizen naar China.

De Mac Pro is niet per se een belangrijk product voor Apple, maar de computer was wel het enige apparaat dat het bedrijf helemaal in de VS in elkaar zette.

Apple heeft een contract gesloten met Quanta Computer Inc., dat de computers in de buurt van Sjanghai gaat monteren, melden bronnen tegenover de krant. Het bedrijf zou zo de kosten lager kunnen houden dan wanneer het de computers in de VS in elkaar zou zetten.

Bij de vorige versie van de Mac Pro, die in 2013 werd gelanceerd, maakte CEO Tim Cook er nog een ding van dat de computers in de VS in elkaar werden gezet. Elk apparaat werd voorzien van een 'Assembled in the USA'-stempel.

Trump voert campagne tegen Chinese productie

De Amerikaanse president Donald Trump voert al sinds zijn aantreden de druk op op Apple. Hij vindt dat er te veel producten van Apple in China worden gemaakt.

Vorige week deden er nog berichten de ronde dat Apple er over nadenkt om een deel van de productie in China te verplaatsen naar een ander land, zoals Vietnam of India.