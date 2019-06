De personen achter de beleggingsfondsen Hollandsche Wind en Noordenwind zijn vrijdag schuldig bevonden aan fraude, witwassen en het oplichten van investeerders voor in totaal 8,7 miljoen euro. De Rechtbank Amsterdam legde vijf celstraffen op tussen de 18 en 48 maanden en een beroepsverbod van gemiddeld drie jaar.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar tegen hen geëist. Met de twee beleggingsfondsen Noordenwind en Hollandsche Wind werden bijna driehonderd investeerders opgelicht.

Investeerders werden gelokt met 'glossy'-brochures en beleggingsproducten die rendementen van wel 14,2 procent beloofde. Er werden rooskleurige cijfers van eerdere resultaten gedeeld en namen van bekende topbestuurders genoemd die nooit zo'n functie hadden vervuld.

De oplichters lieten grote sommen geld op hun rekeningen overmaken. Van de in totaal 8,7 miljoen euro werd het grootste gedeelte in eigen zak gestoken. Slechts een klein deel van de investeerders heeft de inleg teruggekregen.

Vastgoed in de Filipijnen

Investeerders dachten dat ze met hun beleggingen in goedlopende vastgoedprojecten en duurzame windenergie in Nederland stapten. De rechtbank oordeelde dat er geen enkele intentie was om het geld op de afgesproken wijze te besteden. In werkelijkheid werd onder meer voor ruim 2,4 miljoen euro onroerend goed in Nederland, Portugal en de Filipijnen aangeschaft.

Over de oplichters zegt de rechter: "Zij hebben, met dollartekens in de ogen, enkel voor hun eigen belang gekozen en zich daarbij niet bekommerd om de schade die de slachtoffers daardoor zouden lijden."

Zaak krijgt nog een staartje

Het Financieele Dagblad meldt dat de zaak nog een staartje krijgt. De curator die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van het faillissement van Hollandsche Wind wil minstens zes ton van Knab.

Deze bank had kunnen weten dat de rekeningen zelfs ná het faillissement nog gebruikt werden voor witwaspraktijken. Volgens Knab waren zij niet verplicht dit te controleren.