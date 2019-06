LEGO, dat in handen is van een Deense miljardairsfamilie, legt samen met een groep investeerders 4,8 miljard Britse pond (5,4 miljard euro) neer voor Merlin Entertainments. Merlin is de eigenaar van onder meer LEGOLAND, Madame Tussauds en de London Eye. Daarmee wordt LEGO de nieuwe eigenaar van LEGOLAND.

Merlin is de op een na grootste uitbater van publieksattracties ter wereld en bezit meer dan 130 attracties in 25 landen. Het investeringsvehikel van de LEGO-familie doet de aankoop samen met onder andere Blackstone en het Canadese pensioenfonds CPPIB.

Dankzij de deal staan de aandelen van Merlin op 4,55 Britse pond per stuk. De totale marktwaarde van het bedrijf komt uit op 4,8 miljard pond.

Na een sterke daling in de marktwaarde een aantal weken geleden riep ValueAct Capital, activistisch aandeelhouder van Merlin, het bedrijf op om op zoek te gaan naar een private koper. De aandelen daalden met 11,5 procent, van 3,75 pond per stuk naar 3,32 pond. ValueAct Capital bezit 9,3 procent van de aandelen in het bedrijf.

16 gewonden door ongeluk met achtbaan

Het bedrijf heeft het de afgelopen jaren zwaar te verduren gehad. In 2015 raakten zestien mensen gewond bij een ongeluk met een achtbaan in het pretpark Alton Towers. Ook de terroristische aanslagen in Londen en het slechte weer drukten de winst, meldt de BBC. Het bedrijf kampt met een schuld van 1,2 miljard pond.

Merlin kreeg voorafgaand aan het bod van LEGO meerdere aanbiedingen, maar heeft ze allemaal afgewezen. Door de deal wordt Merlin van de Londense beurs afgehaald. Buitenstaanders kunnen niet meer handelen in aandelen van het bedrijf.