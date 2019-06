Nederlanders zijn ongerust over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en tekorten in de zorg. 67 procent vindt het oneerlijk om de rekening van hoge zorgkosten voornamelijk neer te leggen bij mensen die zorg nodig hebben. Dat blijkt uit het Continue Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van dit kwartaal, dat extra aandacht besteedde aan de publieke opinie over de zorg.

Opvallend is dat een op de vier deelnemers aan het onderzoek zelf de staat van de zorg aandroeg als belangrijkste maatschappelijk probleem op dit moment.

Mensen maken zich vooral zorgen over het tekort aan personeel, de hoge werkdruk en het lage salaris. Ook de kosten van de zorg, ouderenzorg, wachtlijsten, bureaucratie en de grote macht van verzekeraars worden als problematisch bestempeld.

Voor mensen in een penibele financiële situatie strekt deze ongerustheid over de zorg zich uit over hun persoonlijke situatie. Vooral de marktwerking, de macht van zorgverzekeraars en farmaceuten moeten het ontgelden. Samen met de verspilling van medicijnen en te veel bureaucratie worden zij als schuldige van de hoge, ongelijk verdeelde kosten aangemerkt.

Mensen hechten veel waarde aan de brede toegankelijkheid van zorg. In een groeiende ongelijkheid zouden de verschillen tussen ziek en gezond, en hoge en lage inkomens samen gedragen moeten worden.

Uit het COB-rapport blijkt ook dat meer Nederlanders verwachten dat de economie stabiliseert of zelfs verbetert. De bereidheid om extra geld uit te trekken voor milieuproblemen en klimaatverandering is aanzienlijk afgenomen.