Minder jongeren onder de achttien jaar proberen sigaretten of andere tabaksproducten te kopen. De groep die het wel probeert, weet de producten vaker mee te krijgen. Dit meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vrijdag.

De slagingskans bij tabakswinkels is gestegen van 62 procent in 2016 naar 94 procent in 2018. Bij supermarkten is de slagingskans gestegen van 53 procent naar 81 procent.

In het vrijdag gepubliceerd rapport over aanschaf van tabaksproducten door jongeren staat verder dat minderjarige jongeren vooral kooppogingen doen in cafetaria's en tabakswinkels. Bij tankstations, waar de slaagkans met 67 procent het laagst is, komen ze het minst.

Voor het onderzoek zijn, net als in 2016, zo'n 2.500 jongeren ondervraagd. Slechts 1 procent van de veertien- en vijftienjarigen gaf aan vorig jaar tabaksproducten te hebben gekocht. Bij zestien- en zeventienjarigen gaat het om 6 procent, dat is 3 procent minder dan in 2016.

Verkopers verplicht leeftijd te controleren

De leeftijdsgrens voor het kopen van tabaksproducten is vijf jaar geleden van zestien naar achttien jaar gegaan. Verkopers moeten de leeftijd van de klant controleren door naar een identiteitsbewijs te vragen indien niet direct duidelijk is of de persoon meerderjarig is.

De NVWA houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving. Afgelopen jaar heeft de dienst 4.923 risicogerichte leeftijdsgrenscontroles uitgevoerd. Tijdens de controles werden 589 kooppogingen gedaan door jongeren die niet onmiskenbaar de leeftijd van achttien jaar hadden bereikt.

Bij een kwart van deze pogingen werd de leeftijd van de koper niet of niet goed vastgesteld. De NVWA heeft in totaal 139 boetes opgelegd, voornamelijk aan horecabedrijven, waar de minste leeftijdscontroles plaatsvinden.

De toezichthouder meldt dat de tabaksverkoop twee keer is stilgelegd, omdat er sprake was van het herhaaldelijk overtreden van de regels. In beide gevallen ging het om tabaksspeciaalzaken.