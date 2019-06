De fondsmanager van Mountainshield Capital Fund zou in 2016 en 2017 in het televisieprogramma Business Class meerdere malen niet-kloppende en zelfs misleidende informatie hebben verstrekt. Hiervoor kreeg hij van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een last onder dwangsom opgelegd. Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) op basis van onderzoek.

Het gaat om de huidige eigenaar van Roi Asset Management, Selwyn Duijvestijn, ontdekte het FD.

Volgens de AFM, die de informatie geanonimiseerd naar buiten bracht, prees de fondsmanager de kansen en voordelen van een investering in de activiteiten van Mountainshield Capital Fund, maar had het daarbij ook evenwichtige informatie moeten verstrekken over de risico's en nadelen. Hiermee zijn consumenten op het verkeerde been gezet, aldus de AFM.

Ook zou Duijvestijn misleidende informatie hebben verstrekt over de herkomst van de rendementen van het fonds. Er zou een beeld zijn gecreëerd waarin de winst wordt gekoppeld aan de handelsstrategie van het fonds, terwijl dat niet het geval was.

De toezichthouder legde de fondsmanager na een aantal waarschuwingen een last onder dwangsom op, voor het geval hij nogmaals de overtreding zou begaan. De periode van last is nu opgeheven, er heeft geen nieuwe overtreding plaatsgevonden.

"Ik ben er gewoon veel te enthousiast ingegaan", zegt Duijvestijn in het FD. "Maar ik vind misleiding een zwaar woord, zo zie ik het zelf niet. Het hoort erbij als je onder toezicht staat. Wij letten nu heel goed op."