Uitkeringsorganisatie UWV is dit jaar tientallen miljoen meer kwijt aan de uitkeringslasten. Dat stelt het UWV donderdag in haar Juninota. In 2020 nemen de uitkeringslasten nog verder toe.

Dit jaar zullen de lasten met 48 miljoen stijgen, ondanks dat het aantal WW-uitkeringen daalt. De kosten voor het UWV groeien met name door de stijging van de kosten voor de WIA en de Wajong.

In 2020 exploderen de kosten voor het UWV; de uitkeringslasten nemen dan met 644 miljoen euro toe. Reden voor de stijging van de uitkeringslasten is dat het UWV extra taken op zijn bordje krijgt.

Vanaf juli 2020 kunnen partners na de geboorte van een kind een uitkering van vijf weken aanvragen. Dit jaar is dat nog vijf dagen. Daarnaast kunnen werkgevers vanaf volgend jaar een compensatie verwachten voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen na langdurige arbeidsongeschiktheid. Het UWV neemt beide regelingen voor zijn rekening.