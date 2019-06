In het afgelopen jaar heeft de Nederlandse game-industrie een omzet van tussen de 225 en 300 miljoen euro hebben gemaakt. Dat is een stijging van gemiddeld 11,5 procent, vergeleken met 2015.

Dat blijkt uit cijfers van incubatiebedrijf Dutch Game Garden en onderzoeksbureau NEO Observatory.

In totaal werken er 3.850 mensen in de Nederlandse game-industrie, verdeeld over 575 bedrijven. Het aantal banen steeg vergeleken met 2015 met 10 procent.

In 2018 alleen werd er door 900 mensen een gamesgerichte studie afgerond. Dat zijn er meer dan in 2015, toen 733 gediplomeerden probeerden een baan te krijgen.

'Gediplomeerden niet altijd in game-industrie'

Volgens de onderzoekers lukt het studenten niet altijd om een baan in de spellenwereld te vinden. Het is niet duidelijk hoeveel afgestudeerden dit wel lukte. Uit de cijfers van 2015 bleek dat slechts 30 procent van de afgestudeerden ook in de game-industrie aan de slag kon.

Studenten die na hun studie niks met games konden doen, kwamen terecht in de creatieve industrie, communicatiewereld en de IT.

Vooral groot in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven

Vooral in de steden Amsterdam, Utrecht en Eindhoven zouden gamebedrijven groeien. Meer dan 60 procent van de nieuwe banen tussen 2015 en 2018 was te vinden in die steden.

Het aantal grote gamebedrijven zou in Nederland ook groeien. Eind 2018 waren er 107 bedrijven met meer dan 10 medewerkers binnen de Nederlandse game-industrie. In 2015 waren dat er nog 66.

Een exacte reden voor de industriegroei is niet bekend. In de afgelopen jaren investeerde Guerrilla Games, de studio bekend van het PlayStation 4-spel Horizon Zero Dawn, in de zoektocht naar 150 nieuwe werknemers.

Horizon zette tegelijkertijd een record voor de studio. In februari 2019 bleek dat het spel 10 miljoen keer over de toonbank is gegaan.