De eikenprocessierups teistert Nederland. De brandharen die de diertjes achterlaten, leiden tot jeukende bultjes op benen, armen en in de nek. Krabben helpt niet en de producten die voor de verlichting van de jeuk moeten zorgen, zijn niet aan te slepen, blijkt donderdag uit een rondgang van NU.nl.

Een van de producten waar een grote vraag naar is, is mentholgel. Het kleine beetje menthol werkt verkoelend waardoor de jeuk tijdelijk verdwijnt. Ook Aloë vera-gel helpt.

"Er is een flinke run op", vertelt een woordvoerder van de Etos. De drogisterijketen zegt veertig keer meer verkoelende spullen te verkopen dan normaal. Mentholgels, maar ook Calendula-zalven en Aloë vera-producten vliegen over de toonbank.

Ook Kruidvat heeft het druk met de rupsjes. De mentholgels zijn niet meer verkrijgbaar in de webwinkel en ook is er veel vraag naar aftersunsprays. Zelfs producten die helpen tegen waterpokken worden verkocht om de jeuk te verlichten.

'Mensen komen armen krabbend binnen'

Het aantal eikenprocessierupsen is op veel plaatsen in Nederland verdrievoudigd, berichtte het Kenniscentrum Eikenprocessierups woensdag. De gebieden die het meest lijden onder de opkomst van de rups zijn Brabant, de Achterhoek en Twente, vertelt de Etos-woordvoerder.

Hans Jonge Poering, directeur bij drogisterij De Groene Gaper in Enschede, beaamt dat het storm loopt in zijn regio. "Ik doe dit al ruim dertig jaar en het is echt onvoorstelbaar", vertelt Poering over de grote vraag naar jeukverlichtende producten. "Als ik nu roep dat we nog iets in de winkel hebben, is het vanavond op."

“We hebben zelf ook bultjes, dus we smeren onze eigen producten op, zodat we onze klanten beter kunnen adviseren” Medewerker DA-drogisterij

Volgens de drogisterijhouder vraagt iedere tweede klant naar de processierups. "Mensen komen hier armen krabbend binnen en we draaien dubbele omzetten."

Vorig jaar waren in dezelfde regio ook al problemen met de eikenprocessierups, maar dat was niets vergeleken met nu. "Het was toen geen tiende van wat het nu is", zegt Poering.

Winkelmedewerkers smeren zelf ook

Ook in het Overijsselse Nijverdal is er een run op verkoelende smeersels. "Het is echt belachelijk. De spullen zijn echt niet aan te slepen", vertelt een medewerker van een drogisterij van DA.

De winkelmedewerkers hebben zelf ook last van de beestjes. "We hebben zelf ook bultjes, dus we smeren onze eigen producten op, zodat we onze klanten beter kunnen adviseren."

Niet zeker dat er volgend jaar meer wordt ingekocht

De problemen met de rups betekenen niet meteen dat drogisterijen volgend jaar meer verkoelende producten gaan inkopen. "We kijken altijd naar de ontwikkelingen over hoe we zo goed mogelijk aan de vraag kunnen voldoen", zegt Kruidvat. Etos vindt extra inkopen voorbarig en wil eerst afwachten of de rups volgend jaar weer problemen oplevert.

Poering van de Groene Gaper denkt vooral dat de gemeente aan zet is. Hij vermoedt dat die meer gaat doen om een herhaling van de rupsenplaag te voorkomen. "Ze kunnen het niet meer zo ver laten komen als nu, dan krijgen ze echt een probleem met de bevolking."