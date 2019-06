Vanwege medicijntekorten geven artsen en apothekers mensen soms geneesmiddelen mee die over datum zijn, of medicatie die terug is gebracht en eigenlijk moet worden vernietigd. Dat meldt RTL Nieuws donderdag op basis van een rondgang.

Verschillende artsen en apothekers, van wie de meesten anoniem willen blijven uit angst voor boetes en andere consequenties, stellen in het stuk dat ze bij patiënten de risico's afwegen. Ze geven alleen medicatie mee die eigenlijk weggegooid hoorde te worden als patiënten in hun ogen anders in de problemen komen.

Gerben Klein Nulent, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), stelt tegen NU.nl dat hij zich alleen bij uiterste nood, in individuele gevallen, voor kan stellen dat hiervoor wordt gekozen: "Pas als alles geprobeerd is: afwijken naar een ander merk, importeren of een vergelijkbaar middel voorschrijven."

Klein Nulent bevestigt dan ook dat de werkwijze voorkomt, maar benadrukt daarbij dat het om uitzonderingen gaat. "We moeten het niet groter maken dan het is. Maar dát er artsen en apothekers zijn die dit doen, geeft de nood wel aan."

Oplopend tekort aan medicijnen

Er is al jaren een oplopend tekort aan verschillende medicijnen. In 2018 was er een groot tekort aan de anticonceptiepil. Ook van Parkinson-medicatie, antibiotica en een middel tegen alcoholverslaving is weinig voorraad.

Van medicatie die over datum is of die is teruggebracht, kan niet meer gegarandeerd worden dat de werking nog goed is. Daarom worden deze middelen gewoonlijk vernietigd.