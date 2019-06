Is komend weekend dan het moment waarin de handelsoorlog wordt opgelost? Kleine kans. Misschien verergert het conflict tussen de Verenigde Staten en China zelfs. De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump spreken zaterdag met elkaar in het Japanse Osaka.

Er staat veel op het spel en eigenlijk moet er wel vooruitgang worden geboekt. Klappen ook deze gesprekken, dan kan het conflict weleens verder escaleren. Trump dreigde ook deze week bijna dagelijks met nieuwe importtarieven.

Zo besloot hij in mei plotseling importtarieven op 200 miljard dollar (175 miljard euro) aan Chinese goederen te verhogen van 10 procent naar 25 procent uit onvrede over de voortgang van de onderhandelingen.

Hij zou op nog eens 300 miljard dollar aan import uit China ook een belasting van 25 procent kunnen invoeren, als er geen vooruitgang wordt geboekt.

Bedrijven spraken zich uit

Maar nu al voelen sommige Amerikaanse bedrijven de gevolgen van de huidige tarieven. Zo komen de belastingen voor de Amerikaanse speelgoedverkopers op een van de slechtste momenten. De sector, die al te lijden heeft gehad onder online concurrentie, importeert 85 procent van al het speelgoed uit China en hogere prijzen verergeren de problemen voor de branche.

Maar liefst enkele honderden andere Amerikaanse bedrijven spraken zich uit tegen de importtarieven. Zou Trump doorgaan met de tarieven, dan zou 70 procent van alle consumentengoederen in de VS worden geraakt, berekende de Amerikaanse bank Citigroup.

Door een escalatie zou de wereldeconomie weleens in een recessie terecht kunnen komen, denken sommige analisten en economen.

Kans op akkoord lijkt nog klein

Maar de kans op een akkoord lijkt nog klein. In een interview met Fox Business sprak Trump opnieuw dreigende taal uit. Over de overige 300 miljard dollar aan Chinese goederen die nog niet extra belast worden, zei Trump dat het "rijp is om belast te worden".

Komt er geen deal, dan komen er extra tarieven, is de boodschap. En "zij" willen liever een handelsakkoord dan de Amerikanen, aldus Trump.

Maar de vraag is of dat waar is. ING-econoom Raoul Leering schrijft dat de Amerikaanse regering na de mislukte gesprekken in mei nu wel doorheeft dat China niet tot elk offer bereid is.

Toch verwacht Leering dat het conflict eerst nog verder uit de hand loopt. Pas in het vierde kwartaal komt er alsnog een handelsakkoord, voorspelt hij. Uiteindelijk willen beide landen een deal, merkt hij op. "Het is waarschijnlijk dat zowel China als de VS bereid is om uiteindelijke concessies te doen."