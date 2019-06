China wil dat de VS het exportverbod voor telecombedrijf Huawei afschaft als voorwaarde voor een wapenstilstand in het handelsconflict tussen beide landen. Dit meldt The Wall Street Journal donderdag op basis van anonieme bronnen binnen de Chinese regering.

Ook wil China dat de VS alle verhoogde importtarieven schrapt, en zou China niet bereid zijn om meer Amerikaanse goederen te kopen dan in december afgesproken tussen beide landen.

De Chinese president Xi Jinping zal zaterdag tijdens de G20-top in Osaka zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump ontmoeten. De regeringsleiders gaan het hebben over het handelsconflict. Zonder een soort akkoord verwachten veel economen en analisten dat het conflict verder zal escaleren.

Het is nog steeds onduidelijk of de huidige onderhandelaars, Robert Lighthizer en Liu He, al iets op tafel hebben liggen waar hun bazen mee akkoord kunnen gaan.