Nederland staat in Europa op de vierde plek als het gaat om investeringen vanuit het buitenland. Alleen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk zijn populairder, zo blijkt donderdag uit het voorlopige Global Location Trends-rapport van IBM.

Er werden in 2018 in Nederland 396 buitenlandse investeringsprojecten binnengehaald, die naar schatting 9.500 banen opleverden. 75 procent van de buitenlandse investeringen ging naar het westen van het land.

Het is volgens Roel Spee van IBM geen wonder dat ons land het goed doet: "Nederland heeft goede universiteiten, is logistiek goed bereikbaar en heeft een leidende IT-infrastructuur."

Vooral de ICT-sector profiteert: meer dan één op de vier investeringsprojecten was in deze sector, waarmee 2.737 banen gemoeid zouden zijn. De sector krijgt hiermee een flinke impuls.

Investeringen vanuit VK en China nemen toe

De partijen die geld in Nederland investeren komen nog steeds vooral uit de Verenigde Staten. De VS zorgt ook voor de meeste banen in Nederland.

Het Verenigd Koninkrijk klimt naar de tweede plek, waarbij met name organisaties uit de financiële dienstverlening Nederland als nieuw vestigingsland kiezen. Het belang van Duitsland neemt juist wat af, terwijl China langzaamaan meer investeert.

In 2017 werden er in Nederland iets meer projecten binnengehaald, om precies te zijn 1,5 procent meer. De banengroei is in 2018 ook iets afgenomen. In de logistieke en zakelijke dienstverlening nam de groei iets af, met respectievelijk 27 en 21 procent.