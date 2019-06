De veiling van de inventaris van het failliete ziekenhuis MC Slotervaart heeft 1.500.274 euro opgebracht. Dat melden de curatoren donderdag.

De online veiling begon in maart, en werd in elf delen opgeknipt. Er werden in totaal meer dan vierduizend 'kavels' verkocht, bestaande uit onder meer MRI-scanners, operatietafels en röntgenapparatuur.

De eerste veiling, van de afdeling radiologie, bracht met zo'n 500.000 euro het meeste op. Daarna volgden de operatiekamers en poliklinieken, die achtereenvolgens 400.000 en 200.000 euro opleverden. De laatste veiling sloot afgelopen woensdag.

"De medische apparatuur heeft een goede bestemming gekregen in binnen- en buitenland", zegt curator Marlous de Groot over de verkopen.

Op 5 juli is in het gebouw van MC Slotervaart de laatste ophaaldag van de verkochte spullen. Daarna is het pand leeg, afgezien van de twee verdiepingen die aan externe partijen worden verhuurd.

'Achterstallige betalingen worden voldaan'

De curatoren houden zich de komende tijd bezig met de betaling van crediteuren, waarvoor nog wel een akkoord moet worden gesloten. De curatoren stellen in het persbericht dat ze hopen dat de gemeente Amsterdam mee zal werken aan dit akkoord.

"Ieder bedrijf met een erkende vordering ontvangt op deze wijze zijn geld alsnog", zegt curator De Groot. Ook krijgen oud-medewerkers hun opgespaarde uren uitbetaald, en ontvangen specialisten achterstallig loon dat niet door het UWV is overgenomen na het faillissement.