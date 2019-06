Onno Hoes wordt per 1 augustus voorzitter van de NVM, maakt de makelaarsorganisatie woensdag bekend. Hoes is de opvolger van Ger Jaarsma, die sinds april 2016 voorzitter was van de makelaarsorganisatie.

"Met Onno Hoes als de nieuwe voorzitter, krijgt de NVM een ervaren voorzitter met een relevant netwerk en kennis van en ervaring met belangenbehartiging", schrijft de NVM over Hoes in een persbericht.

Hoes is momenteel waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Hiervoor was de 58-jarige Hoes vijf jaar lang, van 2010 tot 2015, burgemeester van Maastricht. Hij moest toen opstappen na een uitzending van omroep PowNed over een date met een 21-jarige man. Hij was eerder bijna tien jaar gedeputeerde van Noord-Brabant.

De oud-burgemeester van Maastricht volgt Jaarsma op die een roerig jaar achter de rug heeft bij de grootste makelaarsorganisatie van Nederland. In juli vorig jaar ondertekenden de afdelingsvoorzitters van de vakgroep Wonen, die zo'n 80 procent van de NVM vertegenwoordigt, unaniem een motie van wantrouwen tegen Jaarsma.

Volgens een gelekte brief, destijds gedeeld door Het Financieele Dagblad, was Jaarsma een "onbetrouwbare gesprekspartner". Verder zou hij zijn eigen belang dienen en informatie niet delen, schreven de makelaars toen volgens het FD. De scheidend voorzitter maakte op de dag van de briefpublicatie bekend zijn termijn niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn bij de NVM.