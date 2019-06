Het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China is voor 90 procent af, vertelt de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin woensdag in gesprek met de Amerikaanse zakenzender CNBC.

"We zijn op zo'n 90 procent en ik denk dat we een akkoord kunnen sluiten", vertelt Mnuchin aan de zakenzender.

De minister van Financiën doet de uitspraak een paar dagen voordat de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping elkaar zaterdag zullen ontmoeten bij de G20-top in het Japanse Osaka. De hoop is dat het gesprek tussen de twee wereldleiders de onderhandelingen verder kunnen helpen.

"We willen van de Chinezen horen dat ze terug willen komen naar de onderhandelingstafel", zegt Mnuchin tegen CNBC. "Want ik denk dat een handelsakkoord goed zou zijn voor zowel hun economie als de onze."

Handelsconflict escaleerde in mei

Het handelsconflict, dat vorige zomer ontstond, is in mei geëscaleerd. De twee partijen leken in die tijd een handelsakkoord te naderen, maar die onderhandelingen ontspoorden nadat Trump China had beschuldigd van het schenden van de afspraken uit het handelsakkoord.

Hierop besloot Trump de tarieven voor Chinese importproducten ter waarde van 200 miljard dollar (zo'n 176 miljard euro) te verhogen van 10 procent naar 25 procent.

Het over en weer instellen van handelstarieven tussen de economische grootmachten heeft grote gevolgen gehad voor de wereldeconomie. In april verlaagde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de mondiale groeiverwachting van 3,5 procent naar 3,3 procent. Volgens het IMF was dit grotendeels te wijten aan mondiale handelsspanningen.