De kritiek van Europese toezichthouders en centrale banken op de aangekondigde cryptomunt van Facebook stapelt zich dinsdag op. Ze vragen om meer details over Libra, en benadrukken dat goedkeuring van de munt zonder die extra informatie niet voor de hand ligt.

De zorgen in Europa gaan onder meer over de witwaspraktijken die met de cryptomunt vergemakkelijkt zouden worden. Ook zou het bestaande financiële systeem door een grote munt als Libra gevaar kunnen lopen. In de VS werden al vragen gesteld over de privacyimplicaties van het plan van Facebook.

Brits financieel toezichthouder Financial Conduct Authority liet een parlementaire commissie weten dat goedkeuring van de munt op dit moment nog ver weg lijkt. De centrale bank van Italië riep ook op tot het verschaffen van meer informatie, en de centrale bank van Frankrijk stelde al dat voor bepaalde diensten bankvergunningen moeten worden aangevraagd.

Nog niet eerder grepen centrale banken wereldwijd in bij de lancering van nieuwe cryptomunten. Er werd namelijk steeds geconcludeerd dat die munten te klein waren om een risico te vormen voor het financiële systeem.

Facebook heeft de goedkeuring van toezichthouders en banken in binnen- en buitenland nodig om de cryptomunt tot een succes te maken. Het plan is om Libra in de eerste helft van 2020 te lanceren, met als doel om de activiteiten buiten sociale media verder uit te breiden.