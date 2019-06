De Nederlandse staat ontving vorig jaar 826 miljoen euro aan dividend uit staatsdeelnemingen. Dat blijkt uit het dinsdag verschenen Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2018. In 2017 ging het nog om 867 miljoen euro.

De kansspelbranche leverde de staat in 2018 het meest op, met Holland Casino en de Nederlandse Loterij. Opgeteld ging het hierbij om 148 miljoen euro aan dividend.

In totaal heeft Nederland zestien staatsdeelnemingen, bij onder meer KLM, Schiphol, Gasunie, TenneT, en NS. De staat neemt alleen een belang in bedrijven die publieke taken vervullen en die een "strategisch belang" dienen voor het land.

Zo heeft TenneT volgens het jaarverslag in 2018 bijgedragen met een project dat ervoor moet zorgen dat nieuwe windparken op de Noordzee op het Nederlandse elektriciteitsnet worden aangesloten. KLM heeft volgens het rapport in 2018 bijgedragen aan de verduurzaming van de vloot door de aankoop van drie nieuwe Boeing 787-9-vliegtuigen.

Iets meer vrouwen in raad van bestuur en -commissarissen

In het jaarverslag staan ook cijfers over de medewerkers bij ondernemingen waar de staat een belang in heeft. Zo kwamen er in 2018 meer medewerkers bij, waarmee het aantal groeide naar 80.203 mensen.

De man-vrouwverhouding in de raad van commissarissen en de raad van bestuur van de staatsdeelnemingen werd iets gelijker. Het aandeel vrouwen groeide hierbij respectievelijk van 34 naar 36 procent en van 24 naar 28 procent.