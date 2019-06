Het aandeel Fastned is dinsdag nog verder in waarde gedaald, met meer dan 41 procent. Op maandag sloot het aandeel met een waarde van 41,75 euro, terwijl het dinsdag rond 14.30 uur nog 24,50 euro waard was.

Het snellaadbedrijf maakte juist bij de beursintroductie afgelopen vrijdag een vliegende start. Het aandeel maakte op die eerste dag meer dan een vervijfvoudiging door, van 10 euro bij introductie naar 52,99 euro bij het sluiten van de beurs.

Volgens marktkenners kwam die explosieve start van het aandeel door het kleine aantal verhandelbare aandelen.

Fastned ontwikkelt en exploiteert snellaadstations, en doet dat in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn in totaal ruim honderd snellaadstations van het bedrijf in gebruik.