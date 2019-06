Dinsdag tikken we de 40 graden net niet aan, maar heet is het wel. Zeker op het dak, in een lange broek op de werkplaats of dorstig schoffelend in de tuin. Deze zzp'ers in buitenberoepen bepalen zelf of ze aan het werk gaan.

De zzp'er in de bouw? Die heeft het met dit weer wel het allermakkelijkst, zegt Niels Wensing, woordvoerder van Bouwend Nederland.

"Volgens onze advieslijn zijn er nog geen bouwbedrijven die het werk hebben neergelegd. Ze beginnen wat vroeger, stoppen wat eerder, houden vaker pauze en drinken goed. Maar het werk gaat door. Als zzp'er heb je de luxe om een dagje over te slaan."

Vorstverlet en gezond verstand

Er zijn geen regels in de bouw als het om hitte gaat, met als uitzondering de dakdekker die bij 40 graden niet het dak op mag. Bij strenge vorst geldt er het vorstverlet, bij hitte geldt er gezond verstand, zegt Bouwend Nederland.

Toch ontwikkelde CNV Vakmensen een app voor mensen die in de warmte werken. Ongeveer 12 procent van werkend Nederland werkt in de hitte. Zij kunnen de app raadplegen voor advies over wat je moet doen om zo koel mogelijk te blijven.

'Hitte hoort erbij'

Kees de Vos, woordvoerder van CNV, stond gisteren nog op het dak, zegt hij. "Je hebt een gloeiplaat onder je voeten en boven je hoofd en nergens is er schaduw. Veel dakdekkers zijn eigen baas en maken zelf de afweging of ze het dak op gaan. Het is enorm druk in de bouw en als je klanten in je nek hebt hijgen, dan snap ik best dat je als zzp'er toch gaat werken."

Het hoort erbij, zegt zzp'er Koen Hofman van klusbedrijf Koen Klust. "We zijn vandaag gewoon bezig met een klus; elektrawerk en leidingen vastschroeven. De hitte hoort erbij, maar in een lange broek is het wel ontzettend heet. Het werk gaat door en als zzp'er werk ik ook in de bouwvak."

Koen: "Vorig jaar heb ik wel een klus afgezegd. Het was 40 graden en we moesten een vlonder bouwen, dat werd te heet. Maar vandaag kan het nog net. We houden de moed erin met elkaar en drinken gewoon veel water. We stoppen misschien een half uurtje eerder, maar niet vroeger dan dat."

'Ik kreeg geen water van mijn klant'

Hovenier Patrick (zijn achternaam is bekend bij de redactie) begon vandaag met hagen snoeien, vertelt hij. "Je zit de hele dag met je kop in de zon. Ik probeer wel met de schaduw mee te lopen, maar dat is niet te doen. Het heeft ook voordelen: het geschoffelde onkruid verdroogt snel en waait vanzelf weg."

Veel drinken is belangrijk, zegt de hovenier. "Ik was net bij een klant en vroeg of ik misschien even mijn waterfles mocht vullen. Dat mocht niet, want dat kost geld. Water moet ik zelf maar meenemen. Dus toen ben ik weggegaan, naar een andere klant. Die klus maak ik later in de week wel af. Een klant is een klant en geld is geld, maar nu stond ik wel perplex."