KPN-topman Maximo Ibarra neemt vanwege dringende familiale redenen ontslag, laat hij dinsdag weten in een verklaring. Ibarra gaat per direct terug naar Italië. Wie hem zal opvolgen, is nog niet bekend.

De Italiaans-Colombiaanse Ibarra was pas een jaar CEO bij KPN. "Ik betreur de timing, maar familieredenen geven me geen keus", aldus Ibarra. Hij was de eerste buitenlandse KPN-topman.

Ibarra gaat aan de slag bij het betaaltelevisiebedrijf Sky Italia, meldt persbureau Reuters.

De komende tijd zal de KPN-topman verder gaan met het zoeken naar een opvolger. Het is nog niet bekend wie dat wordt.

'Ontslag staat los van storing'

Zijn ontslag staat los van de grote landelijke netwerkstoring van gisteren, benadrukt KPN. Door de storing van maandag, die van 16.00 tot 19.30 uur duurde, waren onder meer hulpdiensten en noodnummers lange tijd onbereikbaar.

Volgens KPN lijkt het er niet op dat het incident is veroorzaakt door een hack.

De KPN-top moest maandagavond op het ministerie van Justitie en Veiligheid tekst en uitleg geven, meldt de NOS. Dinsdag wordt dat overleg samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voortgezet.

Het aandeel KPN werd dinsdag lager gezet op het Damrak na de aankondiging van het vertrek van Ibarra. KPN belandde met een min van 3,2 procent onderaan.