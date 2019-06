Gemeenten halen miljoenen euro's extra aan parkeerboetes binnen sinds er met scanauto's wordt gereden. Dat blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door het Algemeen Dagblad.

Een scanauto is uitgerust met camera's op het dak, die tijdens het rijden alle kentekens scannen die in het zicht vallen. Heeft een automobilist geen parkeergeld betaald, dan krijgt die een aantal dagen later geautomatiseerd een boete.

De hoeveelheid bekeuringen is in steden waar met scanauto's wordt gereden vaak tientallen procenten hoger dan in het jaar voordat de digitale boetemachine daar zijn intrede deed. Soms is er zelfs sprake van een verdrievoudiging.

Miljoenen aan naheffing in Amsterdam

Bestuurders in de gemeente Amsterdam kregen in 2018 voor bijna 30 miljoen euro naheffingsaanslagen omdat zij geen parkeergeld hadden betaald. In 2012, het jaar voordat Amsterdam de scanauto invoerde, was dat op 18,5 miljoen euro.

In Tilburg zijn de naheffingen verdrievoudigd, zegt een woordvoerder van de Brabantse gemeente. Het aantal zones voor betaald parkeren is uitgebreid, maar de gemeenten Tilburg en Amsterdam schatten in dat de invoering van de scanauto de grootste rol speelt bij de stijging.

In de gemeente Utrecht is betalingsbereidheid tussen 2016 en 2018 gestegen van 71 naar 84 procent, laat een woordvoerder Het Algemeen Dagblad weten. De opbrengst uit parkeerautomaten steeg in Utrecht van 18 naar 24 miljoen euro per jaar.

Hoge pakkans, vaker betalen

Amsterdam inde het laatste jaar zonder scanauto’s in totaal 157 miljoen parkeergeld. Dat is afgelopen jaar gestegen tot een recordbedrag van 216 miljoen euro.

Controles zijn met de scanauto goedkoper, er komt meer geld binnen uit boetes en doordat mensen weten dat de pakkans groter is, gaan ze eerder parkeergeld betalen, verklaart hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee de stijging van geïnde parkeerboetes tegenover het AD.